

Историческая крепость Алькасар в Севилье была подсвечена в цвета грузинского флага

24.05.2025 12:53





По случаю Дня независимости Грузии в Испании в цвета грузинского флага подсветили историческую крепость Алькасар, расположенную в старинной части города Севилья.



Мероприятия, посвящённые Дню независимости Грузии, стартовали по всему миру. Дипломатические миссии Грузии отмечают этот день различными активностями.



При организации посольств Грузии, День независимости отмечается более чем в 50 городах мира.



Ранее в честь Национального дня Грузии в Бразилии в цвета грузинского флага подсветили главную достопримечательность Рио-де-Жанейро — статую Христа-Искупителя.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





