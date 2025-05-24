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Историческая крепость Алькасар в Севилье была подсвечена в цвета грузинского флага
24.05.2025 12:53
По случаю Дня независимости Грузии в Испании в цвета грузинского флага подсветили историческую крепость Алькасар, расположенную в старинной части города Севилья.
Мероприятия, посвящённые Дню независимости Грузии, стартовали по всему миру. Дипломатические миссии Грузии отмечают этот день различными активностями.
При организации посольств Грузии, День независимости отмечается более чем в 50 городах мира.
Ранее в честь Национального дня Грузии в Бразилии в цвета грузинского флага подсветили главную достопримечательность Рио-де-Жанейро — статую Христа-Искупителя.
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