Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

День независимости Грузии отметили в ООН


24.05.2025   12:56


В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялся прием, посвященный Дню независимости Грузии, организованный Постоянным представительством Грузии в ООН при поддержке Министерства культуры.

Перед собравшимися гостями выступили заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.

На приеме прозвучали грузинские песни в исполнении Софо Халваши и Театрального квартета.

В праздновании Дня независимости приняли участие послы государств, аккредитованных при ООН, представители Генерального секретаря ООН и дипломаты.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна