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День независимости Грузии отметили в ООН
24.05.2025 12:56
В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялся прием, посвященный Дню независимости Грузии, организованный Постоянным представительством Грузии в ООН при поддержке Министерства культуры.
Перед собравшимися гостями выступили заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.
На приеме прозвучали грузинские песни в исполнении Софо Халваши и Театрального квартета.
В праздновании Дня независимости приняли участие послы государств, аккредитованных при ООН, представители Генерального секретаря ООН и дипломаты.
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