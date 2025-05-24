

День независимости Грузии отметили в ООН

24.05.2025 12:56





В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялся прием, посвященный Дню независимости Грузии, организованный Постоянным представительством Грузии в ООН при поддержке Министерства культуры.



Перед собравшимися гостями выступили заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.



На приеме прозвучали грузинские песни в исполнении Софо Халваши и Театрального квартета.



В праздновании Дня независимости приняли участие послы государств, аккредитованных при ООН, представители Генерального секретаря ООН и дипломаты.







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