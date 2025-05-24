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В Тбилиси совершено нападение на на одного из лидеров «Лело – Сильная Грузия»
24.05.2025 15:36
В Тбилиси совершено нападение на одного из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Григола Гегелия.
Нападение произошло у дома, где проживают родители Григола Гегелия.
Как сообщили в партии, Григола Гегелия потребовалась медицинская помощь.
Остальные детали пока не известны.
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