

В Мтквари обнаружено тело еще одного пассажира автомобиля, упавшего в воду в результате аварии

24.05.2025 16:49





В реке Мтквари обнаружено тело молодого мужчины.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, это тело Георгия Шамугия, который был одним из пассажиров автомобиля, который на прошлой неделе сорвался в реку. По пояснению службы, спасатели уже достали тело из воды.



Напомним, 14 мая в Тбилиси на левой набережной реки Мтквари с движущимся автомобилем марки «Форд», в котором находилось 4 человека, столкнулся автомобиль марки «Мерседес», после чего «Форд» упал в реку Мтквари. Одного из четырех человек, находившихся в машине, спасателям удалось достать из реки в контактном состоянии, позже были найдены тела еще двух погибших. Поиски последнего продолжались по сей день.





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