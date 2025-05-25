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Еще шестеро нелегалов задержаны в Грузии


25.05.2025   14:38


В результате совместно проведенных комплексных мероприятий сотрудниками Департамента миграции МВД и Пограничной полиции задержано в общей сложности 6 граждан Нигерии, Бангладеш, Ирана, Турции и России.

По данным МВД, установлено, что задержанные лица, с учетом закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», находились в стране без правовых оснований. Они злоупотребляли сроками, установленными процедурой предоставления убежища, и годы оставались в стране без правовых оснований.

«Задержанные не воспользовались сроками, установленными решением о выдворении, что подразумевает добровольный выезд из страны, в связи с чем Департаментом миграции МВД было принято решение о задержании указанных лиц.

В целях исполнения решения задержанные в настоящее время помещены в центр временного размещения Департамента миграции с целью их последующего возвращения в страну происхождения», - отмечается в информации.


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