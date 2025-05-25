

Над зданием мэрии Сан-Франциско торжественно подняли грузинский флаг

25.05.2025 14:39





В ознаменование Дня независимости Грузии над зданием мэрии Сан-Франциско был торжественно поднят государственный флаг Грузии.



В здании мэрии Сан-Франциско состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости, организованное Генеральным консульством Грузии и при поддержке мэрии Сан-Франциско.



На приеме присутствовали мэр Сан-Франциско Дэниел Лури, представители Госдепартамента США и дипломатического корпуса.







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