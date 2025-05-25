

Ассамблея штата Нью-Йорк объявила 26 мая Днем независимости Грузии в штате Нью-Йорк

25.05.2025 14:42





В Гарвардском клубе в Нью-Йорке состоялся прием, посвященный Дню независимости Грузии, организованный Генеральным консульством Грузии. Информацию распространяет МИД Грузии.



В рамках мероприятия к гостям обратился заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. В своем выступлении он подчеркнул важность тесного сотрудничества и дружеских отношений между Грузией и США и рассказал о приоритетах внешней политики Грузии.



Генеральному консульству Грузии была торжественно вручена законодательная резолюция Ассамблеи штата Нью-Йорк, в которой 26 мая было признано Днем независимости Грузии в штате Нью-Йорк.







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