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Ассамблея штата Нью-Йорк объявила 26 мая Днем независимости Грузии в штате Нью-Йорк


25.05.2025   14:42


В Гарвардском клубе в Нью-Йорке состоялся прием, посвященный Дню независимости Грузии, организованный Генеральным консульством Грузии. Информацию распространяет МИД Грузии.

В рамках мероприятия к гостям обратился заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. В своем выступлении он подчеркнул важность тесного сотрудничества и дружеских отношений между Грузией и США и рассказал о приоритетах внешней политики Грузии.

Генеральному консульству Грузии была торжественно вручена законодательная резолюция Ассамблеи штата Нью-Йорк, в которой 26 мая было признано Днем независимости Грузии в штате Нью-Йорк.


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