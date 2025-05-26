

Грузинские мигранты смогут дистанционно «зажечь флаг Грузии» на экране Филармонии

26.05.2025 16:32





Специальную акцию сегодня проводит Bank of Georgia — для тех, кто не в Грузии, но хочет быть вместе с Родиной в День независимости:



Мигранты смогут символически нарисовать флаг Грузии на большом экране Тбилисской филармонии: дистанционно, с помощью цифровой платформы aantedrosha.ge.



Кнопка «Зажги флаг Грузии» поможет «нарисовать» государственный флаг.



Участвовать в акции можно будет с 18:00 до 22:00 по тбилисскому времени.



«Этот день принадлежит всем грузинам! Для Bank of Georgia приоритетом остаётся поддержка эмигрантов и укрепление долгосрочной связи с ними. Этой кампанией мы хотим ещё раз выразить признательность за их вклад в жизнь страны и помочь сохранить эту связь — символическим жестом, объединяющим грузин как в стране, так и за её пределами», — говорится в заявлении банка.



Источник: Новости - Грузия

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