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В результате аварии на объездной дороге Кобулети-Батуми погиб один человек
31.05.2025 14:58
В результате ДТП на центральной объездной автодороге Кобулети-Батуми один человек погиб, один - пострадал. По информации местных жителей, погиб молодой человек. Что касается пострадавшего, его доставили в клинику.
В ходе ДТП столкнулись грузовой и легковой автомобили. Оба слетели с проезжей части и перевернулись.
На месте происшествия были мобилизованы представители соответствующих служб.
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