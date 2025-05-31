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В результате аварии на объездной дороге Кобулети-Батуми погиб один человек


31.05.2025   14:58


В результате ДТП на центральной объездной автодороге Кобулети-Батуми один человек погиб, один - пострадал. По информации местных жителей, погиб молодой человек. Что касается пострадавшего, его доставили в клинику.

В ходе ДТП столкнулись грузовой и легковой автомобили. Оба слетели с проезжей части и перевернулись.

На месте происшествия были мобилизованы представители соответствующих служб.


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