

Правительство Японии передало Рухской республиканской больнице высокотехнологичное медицинское оборудование

01.06.2025 13:06





При поддержке правительства Японии Рухской республиканской больнице передано высокотехнологичное медицинское оборудование, которое включает терапевтическое, неврологическое и кардиологическое направления. Информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Грузии.



Заместитель министра здравоохранения Теа Гиоргадзе вместе с директором Медицинского холдинга Грузии Малхазом Жоржикашвили посетили Рухскую республиканскую больницу. Вместе с заместителем посла Японии Госукэ Хоригучи они осмотрели различные отделения клиники и переданное оборудование.



Теа Гиоргадзе выразила особую благодарность заместителю посла за поддержку Рухской республиканской больницы и подчеркнула приоритетное значение клиники в оказании медицинских услуг населению, проживающему на временно оккупированных территориях.



Заместитель министра отметила, что Япония является одним из надежных партнеров Грузии в сфере здравоохранения.







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