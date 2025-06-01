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Правительство Японии передало Рухской республиканской больнице высокотехнологичное медицинское оборудование
01.06.2025 13:06
При поддержке правительства Японии Рухской республиканской больнице передано высокотехнологичное медицинское оборудование, которое включает терапевтическое, неврологическое и кардиологическое направления. Информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Грузии.
Заместитель министра здравоохранения Теа Гиоргадзе вместе с директором Медицинского холдинга Грузии Малхазом Жоржикашвили посетили Рухскую республиканскую больницу. Вместе с заместителем посла Японии Госукэ Хоригучи они осмотрели различные отделения клиники и переданное оборудование.
Теа Гиоргадзе выразила особую благодарность заместителю посла за поддержку Рухской республиканской больницы и подчеркнула приоритетное значение клиники в оказании медицинских услуг населению, проживающему на временно оккупированных территориях.
Заместитель министра отметила, что Япония является одним из надежных партнеров Грузии в сфере здравоохранения.
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