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Правительство Японии передало Рухской республиканской больнице высокотехнологичное медицинское оборудование


01.06.2025   13:06


При поддержке правительства Японии Рухской республиканской больнице передано высокотехнологичное медицинское оборудование, которое включает терапевтическое, неврологическое и кардиологическое направления. Информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Грузии.

Заместитель министра здравоохранения Теа Гиоргадзе вместе с директором Медицинского холдинга Грузии Малхазом Жоржикашвили посетили Рухскую республиканскую больницу. Вместе с заместителем посла Японии Госукэ Хоригучи они осмотрели различные отделения клиники и переданное оборудование.

Теа Гиоргадзе выразила особую благодарность заместителю посла за поддержку Рухской республиканской больницы и подчеркнула приоритетное значение клиники в оказании медицинских услуг населению, проживающему на временно оккупированных территориях.

Заместитель министра отметила, что Япония является одним из надежных партнеров Грузии в сфере здравоохранения.


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