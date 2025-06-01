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Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро, будет временно закрыта
01.06.2025 15:40
Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе и Черепашье озеро, будет закрыта для пассажиров с 2 по 5 июня в связи с работами, предусмотренными техническим регламентом, — об этом сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси.
Согласно информации, в этот период на канатной дороге будут проведены плановые работы.
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