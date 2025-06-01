

Грузинский «вор в законе» Миндия Горадзе задержан в Риме

01.06.2025 16:01





В Риме задержали грузинского криминального авторитета, «вора в законе» Миндию Горадзе, известного по кличке Лавасоглы. Об этом сообщают итальянские СМИ.



44-летний Горадзе числился в международном розыске с сентября 2023 года по обвинению в создании преступного сообщества и уклонении от следствия. Его арестовали 22 мая у аэропорта Чампино, когда тот садился в машину с немецкими номерными знаками.



По данным следствия, Горадзе координировал преступные действия в Одессе (Украина). В августе 2021 года по приказу «вора в законе» группа его подчиненных вымогала 350 тысяч долларов, угрожая жертве убийством.



За последние десять лет Лавасоглы неоднократно арестовывали — в Украине, Беларуси, Турции, а в последний раз, в 2023 году, в столице Албании. По данным следствия, он находился в Тиране по поддельному паспорту гражданина Украины. Каждый раз криминальному авторитету удавалось скрыться.



На родине Лавасоглы заочно приговорен к 22 годам лишения свободы по различным обвинениям.



В июле 2018 года Кутаисский суд признал Миндию Горадзе виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности». Тогда его приговорили к 12 годам лишения свободы и объявили в международный розыск через Интерпол.



В апреле 2019 года Батумский городской суд приговорил Лавасоглы к 10 годам лишения свободы по обвинению в «пребывании лица в положении вора в законе» и участии в «воровской сходке».





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