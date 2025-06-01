|
|
|
За последние 5 лет в рабочей среде погибли 178 человек
01.06.2025 17:53
За последние 5 лет в рабочей среде погибли 178 человек. Согласно данным Национальной службы статистики, опубликованным на основе информации Инспекции труда, в 2020–2024 годах наибольшее количество смертей произошло в результате несчастных случаев на строительных площадках.
Только в 2024 году в строительной сфере погибло 23 человека.
Общее количество смертей на рабочем месте:
• 2020: 39
• 2021: 37
• 2022: 35
• 2023: 34
• 2024: 33
Количество смертей по отраслям (выборочно):
Строительство:
• 2020: 11
• 2021: 18
• 2022: 16
• 2023: 21
• 2024: 23 (наивысший показатель среди всех отраслей)
Обрабатывающая промышленность
• 2020: 3
• 2021: 4
• 2022: 4
• 2023: 6
• 2024: 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйства
• 2020: 1
• 2021: 4
• 2022: 0
• 2023: 0
• 2024: 0
Транспорт и складирование (ტრანსპორტი და საწყობების მეურნეობა):
• 2020: 4
• 2021: 7
• 2022: 8
• 2023: 7
• 2024: 5
Наиболее тревожная тенденция — непрерывный рост смертей в строительстве, достигший 23 случаев в 2024 году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна