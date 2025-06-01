

За последние 5 лет в рабочей среде погибли 178 человек

01.06.2025 17:53





За последние 5 лет в рабочей среде погибли 178 человек. Согласно данным Национальной службы статистики, опубликованным на основе информации Инспекции труда, в 2020–2024 годах наибольшее количество смертей произошло в результате несчастных случаев на строительных площадках.



Только в 2024 году в строительной сфере погибло 23 человека.



Общее количество смертей на рабочем месте:

• 2020: 39

• 2021: 37

• 2022: 35

• 2023: 34

• 2024: 33



Количество смертей по отраслям (выборочно):



Строительство:

• 2020: 11

• 2021: 18

• 2022: 16

• 2023: 21

• 2024: 23 (наивысший показатель среди всех отраслей)



Обрабатывающая промышленность

• 2020: 3

• 2021: 4

• 2022: 4

• 2023: 6

• 2024: 5



Сельское, лесное и рыбное хозяйства

• 2020: 1

• 2021: 4

• 2022: 0

• 2023: 0

• 2024: 0



Транспорт и складирование (ტრანსპორტი და საწყობების მეურნეობა):

• 2020: 4

• 2021: 7

• 2022: 8

• 2023: 7

• 2024: 5



Наиболее тревожная тенденция — непрерывный рост смертей в строительстве, достигший 23 случаев в 2024 году.





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