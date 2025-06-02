

Из Грузии были выдворен 31 иностранец

02.06.2025 10:52





В рамках комплексных мероприятий, проведенных за последние дни, из Грузии был выдворен 31 иностранный гражданин. Информацию распространяет МВД.



По данным агентства, из Грузии были выдворены 31 гражданин Ирана, Индии, Турции, Туркменистана, Китая, Египта, Бурунди, Казахстана, Иордании, Азербайджана, Бангладеш, Пакистана и Ирака — всего 31 гражданин.



По их данным, в соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну.



«Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — говорится в информации.





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