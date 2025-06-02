

Сначала года в Грузии в ДТП погибли 112 человек

02.06.2025 15:06





За первый квартал 2025 года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 112 человек, причем каждый второй — пешеход, заявила глава Грузинского альянса за безопасные дороги Эка Лалиашвили.



Число погибших в ДТП на 20% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Пострадали 1760 человек (+18%).



Всего за январь-март 2025 года произошло 1360 ДТП.



«Главными причинами ДТП остаются превышение скорости, а также нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу», — сказала Лалиашвили, призвав власти предложить реальные пути решения проблемы.Также она обратила внимание, что нужно работать с проблемой соблюдения правил пешеходами.





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