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Сначала года в Грузии в ДТП погибли 112 человек
02.06.2025 15:06
За первый квартал 2025 года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 112 человек, причем каждый второй — пешеход, заявила глава Грузинского альянса за безопасные дороги Эка Лалиашвили.
Число погибших в ДТП на 20% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Пострадали 1760 человек (+18%).
Всего за январь-март 2025 года произошло 1360 ДТП.
«Главными причинами ДТП остаются превышение скорости, а также нарушение правил маневрирования, выезд на встречную полосу», — сказала Лалиашвили, призвав власти предложить реальные пути решения проблемы.Также она обратила внимание, что нужно работать с проблемой соблюдения правил пешеходами.
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