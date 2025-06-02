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Решение Комиссии по коммуникациям: грузинский канал «Сезон ТВ» будет вещать и на русском языке


02.06.2025   21:29


Mediaсhecker сообщает, что Комиссия по коммуникациям определила русский язык вещания наряду с грузинским для грузинского телеканала «Сезон ТВ».

«Из кремлевских/ультраправых СМИ больше антизападной риторики было озвучено ведущими телеканала «Сезон ТВ» (318)», — говорится в исследовании MDF «Антизападная пропаганда и дезинформация о парламентских выборах 2024 года».

Известно, что владельцем и директором 100% акций этого телеканала является бизнесмен Георгий Канделаки — он известен своими высказываниями в поддержку Сталина.

А ведущий телекомпании — Николоз Мжаванадзе — отличается крайне гомофобной риторикой, отличается оскорблениями в адрес ЛГБТ-сообщества и участников проевропейских акций протеста.

Мжаванадзе называет оппозицию в Грузии, как и представители «Грузинской мечты», «радикальными силами».


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