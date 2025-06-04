

Объездная дорога Батуми «небезопасна», утверждают строители

04.06.2025 19:19





Работники, занятые на строительстве объездной дороги Батуми, рассказывают, что она не закончена и передвигаться по ней небезопасно. Об этом они сообщили изданию Batumelebi. Эту дорогу незадолго до выборов открыл премьер-министр Иракли Кобахидзе.



«Это участок в 13 километров. Автомобили уже передвигаются, но [дорогу] нужно закончить: вентиляцию [в тоннелях] нужно добить, без них пыльно, может произойти ДТП. В тоннелях часто гаснет свет», — отметил один из строителей Важа Абашидзе. По его же словам, электропроводка на дороге оставлена в открытом виде.



Проблема с зарплатами. Рабочие также говорят, что не получали заработную плату несколько месяцев — как раз после проведения парламентских выборов. Из-за этого они прекратили работу.



Строительством дороги занималась JV Polatyol & Mapa. Ее пресс-служба сообщила Batumelebi, что задержка зарплат действительно имеет место, но компания вскоре ее устранит.



Дорога, по их словам, хоть и не построена до конца, но является безопасной для передвижения. То же самое заявили в Департаменте автомобильных дорог Грузии, добавив, что работы будут скоро закончены.





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