

Строительство объездной дороги Абастумани продолжается

04.06.2025 19:26





В Грузии активно продолжается строительство 16-километровой объездной дороги Абастумани. В рамках проекта возводятся 5 новых мостов и тоннель длиной 368 метров, который уже прорыт.



Помимо улучшения связи между двумя регионами — Имерети и Самцхе-Джавахети, дорога значительно повысит безопасность и комфорт передвижения. Особенно важен проект для развития Абастумани — после завершения строительства транзитный транспорт больше не будет проходить через участок Абастумани–Саирме. Это обеспечит защиту экосистемы курортов и создаст условия для их дальнейшего развития. Объездная дорога также минует курорт Саирме.



Строительство финансируется из государственного бюджета — в размере 95,5 млн лари.





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