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Строительство объездной дороги Абастумани продолжается


04.06.2025   19:26


В Грузии активно продолжается строительство 16-километровой объездной дороги Абастумани. В рамках проекта возводятся 5 новых мостов и тоннель длиной 368 метров, который уже прорыт.

Помимо улучшения связи между двумя регионами — Имерети и Самцхе-Джавахети, дорога значительно повысит безопасность и комфорт передвижения. Особенно важен проект для развития Абастумани — после завершения строительства транзитный транспорт больше не будет проходить через участок Абастумани–Саирме. Это обеспечит защиту экосистемы курортов и создаст условия для их дальнейшего развития. Объездная дорога также минует курорт Саирме.

Строительство финансируется из государственного бюджета — в размере 95,5 млн лари.


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