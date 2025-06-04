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Строительство объездной дороги Абастумани продолжается
04.06.2025 19:26
В Грузии активно продолжается строительство 16-километровой объездной дороги Абастумани. В рамках проекта возводятся 5 новых мостов и тоннель длиной 368 метров, который уже прорыт.
Помимо улучшения связи между двумя регионами — Имерети и Самцхе-Джавахети, дорога значительно повысит безопасность и комфорт передвижения. Особенно важен проект для развития Абастумани — после завершения строительства транзитный транспорт больше не будет проходить через участок Абастумани–Саирме. Это обеспечит защиту экосистемы курортов и создаст условия для их дальнейшего развития. Объездная дорога также минует курорт Саирме.
Строительство финансируется из государственного бюджета — в размере 95,5 млн лари.
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