

Гражданину Турции грозит бессрочное заключение в Грузии за наркопреступления

05.06.2025 21:03





Гражданин Турции задержан в Аджарии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, в случае признания вины ему грозит бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе МВД.



Задержанный обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотического средства кокаин в особо крупном размере, а также наркотического средства марихуана.



В результате обыска в квартире временного проживания обвиняемого в Батуми сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств наркотическое средство кокаин в особо крупном размере, а также наркотическое средство сушеная марихуана.



Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.



В период с 17 марта по 5 июня по всей Грузии был задержан 181 человек.



Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.



Согласно уже принятому законодательству, торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром".

Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.





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