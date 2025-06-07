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За январь-май в Грузии водителям выписали почти 2 тысячи штрафов за выхлопные газы
07.06.2025 20:17
За январь-май 2025 года в Грузии автомобилистам выписали 1940 штрафов из-за превышения норм выхлопов. Об этом сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Грузии.
Только в мае сотрудники ведомства оформили 503 штрафа – 441 выписали физическим лицам и 62 юридическим. Из них 292 были водителями легковых автомобилей, 193 – микроавтобусов, 18 – грузовых автомобилей.
Статистика штрафов за май по городам:
• Тбилиси – 226;
• Батуми – 110;
• Рустави – 88;
• Кутаиси – 79.
Мониторинг машин в четырех крупнейших городах Грузии запустили в сентябре 2023 года. Мобильные бригады департамента эконадзора останавливают автомобили с заметным дымом из выхлопной трубы и проверяют их на месте. Одновременно они следят за качеством топлива на автозаправочных станциях. Цель – улучшить качество воздуха.
За превышение содержания вредных веществ в выхлопе физическое лицо штрафуют на 100 лари, юридическое – на 500 лари. За повторное нарушение физлицам выписываю штраф в 300 лари, а юрлицам – в 1,5 тысячи лари. Третье нарушение для физических лиц наказывается штрафом в размере 600 лари, а для юридических лиц – штрафом в размере 3 тысяч лари.
Если штраф оплачивается в течение 10 дней с момента оформления, сумма уменьшается на 20%.
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