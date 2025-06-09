Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Качество воды Черного моря по всему периметру побережья Грузии находится в пределах нормы


09.06.2025   13:17


Контроль качества воды в Чёрном море является приоритетом для Национального агентства окружающей среды. Агентство проводит мониторинг в непрерывном режиме, ежемесячно, в 12 точках. Исследования охватывают гидробиологические и химические параметры, в том числе концентрации 13 тяжёлых металлов, общего содержания нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и другие физико-химические показатели.

Образцы, взятые из Чёрного моря, направляются для анализа в аккредитованную лабораторию агентства по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, оснащённую высокоточным аналитическим оборудованием и соответствующую современным стандартам.

Процесс взятия проб на этот раз на месте наблюдали глава Национального агентства окружающей среды Элене Губианури, министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе и заместитель министра Мириан Катамадзе.

«Согласно результатам лабораторных исследований, проведённых Национальным агентством окружающей среды, качество воды в Чёрном море вдоль всей прибрежной линии Грузии находится в пределах нормы. Агентство осуществляет круглогодичный мониторинг качества воды. Следует отметить, что агентство в соответствии с Рамочной директивой морской стратегии Евросоюза активно продолжает работу над усовершенствованием системы мониторинга», — заявила Элене Губианури.

Министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе отметил, что исследования качества воды проводятся в непрерывном режиме.

По его словам, любой заинтересованный человек может ознакомиться с информацией о качестве морской воды.

Результаты лабораторных исследований, проведённых Национальным агентством окружающей среды, публикуются на официальном веб-сайте агентства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна