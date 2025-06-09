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Качество воды Черного моря по всему периметру побережья Грузии находится в пределах нормы
09.06.2025 13:17
Контроль качества воды в Чёрном море является приоритетом для Национального агентства окружающей среды. Агентство проводит мониторинг в непрерывном режиме, ежемесячно, в 12 точках. Исследования охватывают гидробиологические и химические параметры, в том числе концентрации 13 тяжёлых металлов, общего содержания нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и другие физико-химические показатели.
Образцы, взятые из Чёрного моря, направляются для анализа в аккредитованную лабораторию агентства по анализу атмосферного воздуха, воды и почвы, оснащённую высокоточным аналитическим оборудованием и соответствующую современным стандартам.
Процесс взятия проб на этот раз на месте наблюдали глава Национального агентства окружающей среды Элене Губианури, министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе и заместитель министра Мириан Катамадзе.
«Согласно результатам лабораторных исследований, проведённых Национальным агентством окружающей среды, качество воды в Чёрном море вдоль всей прибрежной линии Грузии находится в пределах нормы. Агентство осуществляет круглогодичный мониторинг качества воды. Следует отметить, что агентство в соответствии с Рамочной директивой морской стратегии Евросоюза активно продолжает работу над усовершенствованием системы мониторинга», — заявила Элене Губианури.
Министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе отметил, что исследования качества воды проводятся в непрерывном режиме.
По его словам, любой заинтересованный человек может ознакомиться с информацией о качестве морской воды.
Результаты лабораторных исследований, проведённых Национальным агентством окружающей среды, публикуются на официальном веб-сайте агентства.
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