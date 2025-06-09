В Вильнюсе вынесен приговор гражданину Грузии по делу о краже книг из библиотеки

09.06.2025 22:22





Вильнюсский городской окружной суд приговорил гражданина Грузии Михаила Замтарадзе к трем годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о краже редких книг XIX века из библиотеки Вильнюсского университета.



Речь идет о преступной группе, состоящей из граждан Грузии, которые в 2022-2023 годах воровали или подменяли оригиналы книг качественными копиями в национальных и университетских библиотеках. Оригиналы злоумышленники вывозили за границу. Первые кражи были зафиксированы в библиотеках Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. По этому делу задержаны девять человек: четверо в Грузии, по одному – в Эстонии, Франции и Литве, еще двое находятся под судебным надзором во Франции. Известно, что часть украденных книг была продана на аукционах в Москве и Петербурге.



По версии следствия, Замтарадзе приехал в Вильнюс в мае 2023 года. По поддельным документам и под видом ученого он заменил в университетской библиотеке 12 книг на подделки, а еще пять не вернул. Речь идет в том числе о книгах Ивана Крылова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.



Судья пояснил, что срок наказания обусловлен тем, что Замтарадзе действовал в составе организованной преступной группы, похищенные книги имеют культурную и историческую ценность, а сумма ущерба составила более 600 тысяч евро.



Михаил Замтарадзе может обжаловать решение суда в течение 20 дней. Кроме того, в ближайшие два месяца его направят во Францию, где также совершались аналогичные преступления – для проведения дальнейших следственных действий.



Замтарадзе в суде заявил, что похищал книги по указанию заместителя директора аукционного дома в Москве Максима Цитрина. Он заплатил ему за них 30 тысяч долларов в криптовалюте. Поддельные книги, которые он оставлял вместо оригиналов в библиотеке, присылал его московский клиент.





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