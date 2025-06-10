Из Грузии выдворен 21 иностранный гражданин

10.06.2025 10:39





В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции МВД и соответствующими подразделениями министерства, в рамках комплексных мероприятий, проведенных за последние дни, из Грузии был выдворен 21 иностранный гражданин.



«Всего из Грузии был выдворен 21 гражданин Турции, России, Египта, Ирана, Туркменистана, Колумбии, Китая, Индии, Иордании и Нигерии. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.



Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — заявили в МВД.





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