Грузинской молодежи с осени станет доступна Европейская молодежная карта - Каладзе

12.06.2025 11:57





С осени в Грузии для лиц в возрасте от 18 до 30 лет будет доступна Европейская молодежная карта, которая предоставит держателям карт скидки на различные услуги в европейских странах. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Вскоре в Грузии для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет станет доступна Европейская молодежная карта, так называемая Карта возможностей, которая очень активно используется по всей Европе и на которую зарегистрировано около 9 миллионов молодых людей.



Программа направлена ​​на расширение доступа молодежи к услугам мобильности, размещения, образования, спорта, культуры и развлечений. Для этого карта предлагает своим держателям более 25 000 скидок в 40 европейских странах [...] Массовая эмиссия карт начнется осенью этого года», — сказал Каладзе на заседании правительства муниципалитета Тбилиси.



По словам Каладзе, карта будет доступна на всей территории Грузии, и с этой целью мэрия Тбилиси и Банк Грузии подписали меморандум о сотрудничестве.





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