Тюрьмы Грузии заполнены на 72%

15.06.2025 18:44





Тюрьмы Грузии заполнены на 74,5% — Национальная служба статистики опубликовала данные за май 2025 года.

В Грузии 14 тюрем, в них, по данным на 1 мая 2025 года, насчитывалось около 9,1 тысячи заключенных. Каждый десятый их них — иностранец: в местах лишения свободы в Грузии находятся 1,1 тысячи граждан других стран.



1,8 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки.



Основную часть заключенных составляют мужчины.



Женщины и несовершеннолетние в Грузии содержатся в отдельных учреждениях исполнения наказаний. Женщин-заключенных 402 женщины, из них 110 – иностранки. В тюрьмах содержатся 79 несовершеннолетних.

Средний возраст заключенных – 30-50 лет. 78 заключенных — старше 70 лет.



Более 40% осужденных отбывают свое наказание в двух тюрьмах в Рустави, 14,9% – в Тбилиси. Остальные заключенные размещены в остальных 11 тюрьмах.



Большая часть, 67%, отбывают свои сроки за экономические преступления и преступления против человека, включая убийство и нанесение вреда здоровью. За преступления против общественной безопасности и правопорядка осуждены 23%.



В тюрьме особого риска для особо опасных преступников содержатся 195 осужденных.



По данным на 1 мая, школьное образование получали 72 заключенных, высшее – 43, 165 — профессиональное.

Работают 1 055 осужденных, они получают деньги на банковский счет и могут тратить их в тюремном магазине или отправлять семьям.



Источник: Новости - Грузия

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