Пожарные-спасатели спасли пострадавшего мужчину в альпийской зоне

16.06.2025 12:36





Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями спасли жизнь мужчине, пострадавшему в альпийской зоне. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



По их информации, при участии пожарно-спасательной группы, оснащённой соответствующим снаряжением, и вертолёта пограничной полиции МВД, пострадавший был эвакуирован и доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.



«Согласно поступившей информации, в Кахетии, в альпийской зоне на высоте 2800 метров над уровнем моря, в районе села Артане находились семь человек. В результате камнепада один из них получил травмы и нуждался в неотложной помощи.



В спасательной операции приняли участие как группа пожарных-спасателей, реагирующих на особые ситуации, так и вертолёт пограничной полиции», — говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.







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