Начались ремонтные работы на поврежденном участке автомобильной дороги Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута

17.06.2025 18:50





На автодороге внутригосударственного значения Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута с апреля текущего года действует существующий (исторический) оползень, и уже ведутся соответствующие работы по восстановлению поврежденного участка. Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии.



По данным Департамента автомобильных дорог, на данном этапе оползень все еще активен. На первом этапе приоритетной задачей было строительство временной дороги, которая обеспечивала бы минимальную безопасность движения.



«Параллельно продолжаются геологические исследования и постоянный мониторинг, на основании которых будет планироваться окончательное укрепление и полная реконструкция дороги.



Представители ведомства и подрядной организации находятся на месте, изучают текущую ситуацию с целью скорейшего восстановления поврежденной дороги и планирования дальнейших действий», — говорится в информации.





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