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37 800 жителей Аджарии получат доступ к коммунальной инфраструктуре, соответствующей современным стандартам


18.06.2025   15:41


В рамках проекта по развитию водоснабжения в Аджарии 37 800 жителей из 39 деревень получат доступ к коммунальной инфраструктуре, соответствующей современным стандартам.

В 2025 году в Аджарии при участии более 4 000 человек будет проведено свыше 350 культурных мероприятий.

Министерство сельского хозяйства Аджарии бесплатно обработало 2 438 гектаров пашни и посевных площадей. Также будет продолжена поддержка реализации и экспорта цитрусовых.

В 2024–2025 годах в Аджарии 90 946 бенефициаров получили различные услуги в сфере здравоохранения, социальной защиты и занятости.

В 2025 году планируется строительство 30 и реконструкция 70 государственных школ.

В 2025 году в Аджарии будет полностью реконструировано 98 километров дорог по 42 направлениям.

После завершения второго этапа проекта строительства «Города мечты» 1 077 семей получат квартиры.

В рамках текущих инвестиционных проектов на курорте «Годерзи» будет создано дополнительно 1 500 новых рабочих мест.

В рамках проекта газификации горной Аджарии 27 100 абонентов, проживающих в различных сёлах региона, получат доступ к природному газу.


По данным за первый квартал 2025 года, оборот бизнес-сектора в Аджарии составил 2,8 миллиарда лари, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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