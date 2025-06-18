|
|
|
37 800 жителей Аджарии получат доступ к коммунальной инфраструктуре, соответствующей современным стандартам
18.06.2025 15:41
В рамках проекта по развитию водоснабжения в Аджарии 37 800 жителей из 39 деревень получат доступ к коммунальной инфраструктуре, соответствующей современным стандартам.
В 2025 году в Аджарии при участии более 4 000 человек будет проведено свыше 350 культурных мероприятий.
Министерство сельского хозяйства Аджарии бесплатно обработало 2 438 гектаров пашни и посевных площадей. Также будет продолжена поддержка реализации и экспорта цитрусовых.
В 2024–2025 годах в Аджарии 90 946 бенефициаров получили различные услуги в сфере здравоохранения, социальной защиты и занятости.
В 2025 году планируется строительство 30 и реконструкция 70 государственных школ.
В 2025 году в Аджарии будет полностью реконструировано 98 километров дорог по 42 направлениям.
После завершения второго этапа проекта строительства «Города мечты» 1 077 семей получат квартиры.
В рамках текущих инвестиционных проектов на курорте «Годерзи» будет создано дополнительно 1 500 новых рабочих мест.
В рамках проекта газификации горной Аджарии 27 100 абонентов, проживающих в различных сёлах региона, получат доступ к природному газу.
По данным за первый квартал 2025 года, оборот бизнес-сектора в Аджарии составил 2,8 миллиарда лари, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Будет обновлен
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна