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В Гори мужчина отрезал жене ухо и перерезал себе горло
19.06.2025 13:28
Житель Гори напал с ножом на свою супругу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает TV Pirveli.
Случай произошел вечером 18 июня. По предварительной информации, 20-летнюю женщину госпитализировали с множественными ранениями, в том числе с частично отрезанным ухом. Врачи стабилизировали ее состояние.
Мужчину доставили в больницу с ранениями в области шеи. Он находится под охраной полиции и, как ожидается, будет задержан сразу после выписки.
По сообщениям СМИ, супруги состояли в браке всего несколько месяцев. Соседи предполагают, что причиной могла стать ревность. По их словам, в тот день из квартиры доносилась громкая ссора.
МВД Грузии продолжает следствие по статье об умышленной попытке убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах.
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