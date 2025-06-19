Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гори мужчина отрезал жене ухо и перерезал себе горло


19.06.2025   13:28


Житель Гори напал с ножом на свою супругу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает TV Pirveli.

Случай произошел вечером 18 июня. По предварительной информации, 20-летнюю женщину госпитализировали с множественными ранениями, в том числе с частично отрезанным ухом. Врачи стабилизировали ее состояние.

Мужчину доставили в больницу с ранениями в области шеи. Он находится под охраной полиции и, как ожидается, будет задержан сразу после выписки.

По сообщениям СМИ, супруги состояли в браке всего несколько месяцев. Соседи предполагают, что причиной могла стать ревность. По их словам, в тот день из квартиры доносилась громкая ссора.

МВД Грузии продолжает следствие по статье об умышленной попытке убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна