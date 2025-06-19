В Гори мужчина отрезал жене ухо и перерезал себе горло

19.06.2025 13:28





Житель Гори напал с ножом на свою супругу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает TV Pirveli.



Случай произошел вечером 18 июня. По предварительной информации, 20-летнюю женщину госпитализировали с множественными ранениями, в том числе с частично отрезанным ухом. Врачи стабилизировали ее состояние.



Мужчину доставили в больницу с ранениями в области шеи. Он находится под охраной полиции и, как ожидается, будет задержан сразу после выписки.



По сообщениям СМИ, супруги состояли в браке всего несколько месяцев. Соседи предполагают, что причиной могла стать ревность. По их словам, в тот день из квартиры доносилась громкая ссора.



МВД Грузии продолжает следствие по статье об умышленной попытке убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





