В Тбилиси раскрыли мошенничество на 11 млн лари со строительством жилого дома

19.06.2025 20:46





По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержана глава строительной компании «Сектор 7». По данным МВД Грузии, 31-летняя женщина присвоила деньги более 160 семей, заключивших с фирмой договоры о покупке квартир в строящемся многоэтажном доме.



Несмотря на получение денег, компания не обеспечила завершение строительства и передачу жилья в собственность.



Расследование продолжают по частям 3 и 4 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.





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