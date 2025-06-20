Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии опечатали 48 тысяч запрещенных пластиковых пакетов


20.06.2025   14:09


В Грузии у одного из производителей опечатали 48 тысяч полиэтиленовых пакетов, не соответствующих установленным нормам и представляющих угрозу для окружающей среды. Об этом сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Минприроды Грузии.

«Сотрудники составили в отношении правонарушителя административный протокол и опечатали 48 тысяч пакетов, в которых был нарушен уровень разложения», — информирует ведомство.

Образцы из партии отправили на экспертизу. В лаборатории определят степень разложения этих пакетов и исследуют содержание тяжелых металлов. В случае выявления нарушений, производителю выпишут штраф и конфискуют продукцию.

Проверки производителей пакетов в Грузии проводятся регулярно с 2019 года — после вступления в силу законодательного запрета на производство, импорт и реализацию пластиковых пакетов.

Цель контроля — предотвратить попадание запрещенной продукции в розничную торговлю и, тем самым, снизить загрязнение окружающей среды.

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2018 года в стране запрещены тонкие полиэтиленовые пакеты и их импорт, а с 1 апреля 2019 года — полностью запрещена выдача пластиковых пакетов в магазинах.

Полиэтиленовые пакеты занимают ведущее место в загрязнении окружающей среды и считается проблемой глобального масштаба. Время разложения полиэтилена в естественной среде занимает не менее 400 лет.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна