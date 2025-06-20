В Грузии опечатали 48 тысяч запрещенных пластиковых пакетов

20.06.2025 14:09





В Грузии у одного из производителей опечатали 48 тысяч полиэтиленовых пакетов, не соответствующих установленным нормам и представляющих угрозу для окружающей среды. Об этом сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Минприроды Грузии.



«Сотрудники составили в отношении правонарушителя административный протокол и опечатали 48 тысяч пакетов, в которых был нарушен уровень разложения», — информирует ведомство.



Образцы из партии отправили на экспертизу. В лаборатории определят степень разложения этих пакетов и исследуют содержание тяжелых металлов. В случае выявления нарушений, производителю выпишут штраф и конфискуют продукцию.



Проверки производителей пакетов в Грузии проводятся регулярно с 2019 года — после вступления в силу законодательного запрета на производство, импорт и реализацию пластиковых пакетов.



Цель контроля — предотвратить попадание запрещенной продукции в розничную торговлю и, тем самым, снизить загрязнение окружающей среды.



Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2018 года в стране запрещены тонкие полиэтиленовые пакеты и их импорт, а с 1 апреля 2019 года — полностью запрещена выдача пластиковых пакетов в магазинах.



Полиэтиленовые пакеты занимают ведущее место в загрязнении окружающей среды и считается проблемой глобального масштаба. Время разложения полиэтилена в естественной среде занимает не менее 400 лет.



Источник: Новости - Грузия

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