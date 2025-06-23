|
|
|
У парламента на участниц акции протеста «намеренно» наехал автомобиль
23.06.2025 10:35
На «зебре» у здания парламента Грузии ночью 22 июня, по словам очевидцев, водитель легкового автомобиля умышленно въехал в группу участников акции протеста и сбил двух девушек, которых машина скорой помощи перевезла в больницу.
Директор и соучредитель OC-Media, журналистка Мариам Никурадзе сообщила, что одна из девушек, Мариам Мекханцишвили, дважды теряла сознание, ее доставили в больницу, как и вторую пострадавшую — Лизи Убилава.
Сотрудники полиции, которые находились на проспекте Руставели, заявили, что факт умышленного наезда «передан» в соответствующее ведомство.
Расследует ли МВД Грузии уже этот инцидент — пока не известно.
Напомним, акции протеста в Грузии не прекращаются с 28 ноября 2024 года — демонстранты требуют проведения перевыборов и свободы для задержанных в ноябре-декабре демонстрантов.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна