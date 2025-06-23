У парламента на участниц акции протеста «намеренно» наехал автомобиль

23.06.2025 10:35





На «зебре» у здания парламента Грузии ночью 22 июня, по словам очевидцев, водитель легкового автомобиля умышленно въехал в группу участников акции протеста и сбил двух девушек, которых машина скорой помощи перевезла в больницу.



Директор и соучредитель OC-Media, журналистка Мариам Никурадзе сообщила, что одна из девушек, Мариам Мекханцишвили, дважды теряла сознание, ее доставили в больницу, как и вторую пострадавшую — Лизи Убилава.



Сотрудники полиции, которые находились на проспекте Руставели, заявили, что факт умышленного наезда «передан» в соответствующее ведомство.



Расследует ли МВД Грузии уже этот инцидент — пока не известно.



Напомним, акции протеста в Грузии не прекращаются с 28 ноября 2024 года — демонстранты требуют проведения перевыборов и свободы для задержанных в ноябре-декабре демонстрантов.



Источник: SOVA

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