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Молодежная сборная Грузии завершила выступление на Евро-2025, уступив Португалии
23.06.2025 15:42
Поклонники футбола из Грузии на прошлой неделе внимательно следили за выступлениями своих молодых соотечественников, которые провели 3 поединка группового этапа чемпионата Европы до 21 года. В последнем туре грузины уступили Португалии со счетом 0:4, лишившись шансов на выход в плей-офф. Этот интригующий турнир продолжается, поэтому не будет лишним подыскать надежную бк на сайте РБ, и сделать собственный прогноз на исход первенства.
Матч начался с серьезного удара по планам грузинской команды: уже на пятой минуте Лаша Одишария получил красную карточку за грубый подкат против португальского защитника. Несмотря на численное меньшинство, грузинская сборная не сдавалась и даже создала опасный момент на 13-й минуте благодаря контратаке Ираклия Азарова, однако португальский вратарь сумел отразить удар.
Счет был открыт на 24-й минуте после удара Родриго Пинейро, когда вратарь Лука Харатишвили не смог зафиксировать мяч. Во втором тайме португальцы, воспользовавшись численным преимуществом и усталостью соперника, забили еще три мяча.
Главный тренер грузинской сборной Рамаз Сванадзе отметил, что ранее удаление существенно повлияло на ход игры и нарушило тактические планы команды. Несмотря на поражение, он выразил надежду на то, что многие игроки этого состава в будущем усилят национальную сборную страны.
По итогам группового этапа Португалия заняла первое место с семью очками, Франция – второе, также набрав семь очков, Грузия – третье с тремя очками, а Польша замкнула таблицу без набранных очков.
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