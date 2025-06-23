В Лагодехи убит 57-летний мужчина

23.06.2025 16:31





По словам местных жителей, инцидент произошёл утром на улице Вашловани. По предварительной информации, ссора вспыхнула на бытовой почве между двумя мужчинами, предположительно находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из них нанёс другому ранение холодным оружием.



Пострадавшего доставили в клинику «Архимед» в Лагодехи бригадой скорой помощи, однако спасти его не удалось. Подозреваемый задержан.



Министерство внутренних дел начало расследование по статье 108 Уголовного кодекса Грузии — «умышленное убийство».





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