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В Лагодехи убит 57-летний мужчина


23.06.2025   16:31


По словам местных жителей, инцидент произошёл утром на улице Вашловани. По предварительной информации, ссора вспыхнула на бытовой почве между двумя мужчинами, предположительно находившимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из них нанёс другому ранение холодным оружием.

Пострадавшего доставили в клинику «Архимед» в Лагодехи бригадой скорой помощи, однако спасти его не удалось. Подозреваемый задержан.

Министерство внутренних дел начало расследование по статье 108 Уголовного кодекса Грузии — «умышленное убийство».


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