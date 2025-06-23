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МВД Грузии начало расследование по факту «намеренного» наезда автомобиля на протестующих
23.06.2025 18:46
МВД Грузии начало расследование по факту наезда автомобиля на участников протеста. Информацию подтверждают в пресс-службе ведомства.
В частности, действие статьи 126 первая прима, подпункт Г, что подразумевает применение насилия в отношении двух или более лиц.
Статья предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 6 лет.
По информации «Радио Свобода», из больниц были выписаны пострадавшие во время наезда девушки — активистки Мариам Мекханцишвили и Лизи Убилава.
Обе получили различные телесные повреждения. Они находятся дома и должны соблюдать постельный режим в течение двух недель.
«По номеру машины мы установили, кто был за рулем. Это, предположительно, Лука Маисурадзе, 2002 года рождения. Он был в машине со своей девушкой, влетел в толпу демонстрантов, не подчинился требованию полиции и переехал некоторых из них», — сообщила Мариам Мекханцишвили.
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