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В Грузии запрещается проведение собачьих боёв


23.06.2025   20:12


В Грузии запрещается проведение собачьих боёв — за это предусмотрен штраф до 35 000 GEL (~$12 870), заявила председатель парламентского комитета по охране окружающей среды "Грузинской мечты" Маиа Битадзе, представляя соответствующий законопроект на сессии парламента.

«К сожалению, количество случаев организации собачьих боёв резко возросло. Ситуация крайне тревожная. За проведение боёв предусмотрен административный штраф от GEL25 000 до GEL35 000 (~$9 190–$12 870). Если будут замечания по размеру штрафа, мы можем обсудить их ко второму чтению. Напомню, что подобный штраф применяется и за загрязнение Чёрного моря нефтью. Хотя тема требует дальнейшего обсуждения, штраф должен иметь сдерживающий эффект, ведь собак, которых используют в боях, затем выбрасывают на улицу. Эти псы особенно агрессивны, потому что то, как мы воспитываем собаку, имеет огромное значение», — отметила Битадзе.


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