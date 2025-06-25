Мэрия Тбилиси профинансирует дорогостоящий медикамент от ревматоидного артрита

25.06.2025 11:56





Мэрия Тбилиси с 1 сентября начнёт финансирование дорогостоящего препарата «Актемра», предназначенного для лечения ревматоидного артрита.



Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства.



По его словам, для получения препарата будет выдаваться соответствующий материальный ваучер.



«Запуск этой программы был одним из наших предвыборных обещаний и предусматривает выдачу материального ваучера для получения дорогостоящего препарата »Актемра». Считаю, что это очень важное решение. Мэрия начнёт финансирование с 1 сентября. Лицам, зарегистрированным в Единой базе данных социально незащищённых семей, у которых рейтинг не превышает 150 000 баллов, препарат будет полностью покрыт — на 100%. А всем остальным гражданам, нуждающимся в данном препарате, муниципалитет обеспечит 80%-ное софинансирование», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, для получения материального ваучера и прохождения полноценного медикаментозного лечения гражданин должен обратиться в городскую службу здравоохранения и социального обеспечения с соответствующими документами.



«Ревматоидный артрит — это хроническое, прогрессирующее аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление суставов, затем их деформацию, и в итоге — ограничение подвижности и утрату функций. Благодаря медикаментозному лечению возможно остановить прогресс заболевания и перевести его в стадию ремиссии. В результате участники программы смогут быть трудоспособными, избежать осложнений и значительно улучшить качество своей жизни», — заявил мэр Тбилиси.







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