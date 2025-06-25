В Армении задержали архиепископа Армянской церкви Баграта Галстаняна

25.06.2025 14:07





«Правоохранительные органы Армении задержали архиепископа Армянской церкви Баграта Галстаняна, выступающего против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — сообщают армянские СМИ.



Перед тем как сесть в машину, архиепископ заявил, что его не остановят ни аресты, ни что-либо другое.



«Зло, слушай внимательно: что бы ты ни задумал, что бы ни делал – тебе осталось недолго. Мы придем за тобой», — сказал он, обращаясь к Пашиняну.



Согласно сообщению Следственного комитета Республики Армения, лидер армянского оппозиционного движения «Священная борьба» обвиняется в подготовке терактов и попытке захвата власти.







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