Два человека задержаны по делу об убийстве мужчины в селе Кабали

26.06.2025 11:50





В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячему следу, сотрудниками департамента полиции Кахети по обвинению в умышленном убийстве задержаны два лица — Г.О., 1998 года рождения, и Э.И., 1994 года рождения.



Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.



По их данным, следствием установлено, что 25 июня текущего года на территории аграрного рынка в селе Кабали Лагодехского муниципалитета обвиняемые выстрелом из огнестрельного оружия убили владельца одного из магазинов этого же рынка - П.А., 1975 года рождения, и скрылись с места происшествия. Раненый скончался до того, как его доставили в медицинское учреждение.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями по горячим следам задержаны в качестве обвиняемых Г.О. и Э.И.



Преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.



По факту умышленного убийства ведется расследование по статье 108 УК Грузии», — говорится в информации.





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