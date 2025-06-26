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Два человека задержаны по делу об убийстве мужчины в селе Кабали
26.06.2025 11:50
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячему следу, сотрудниками департамента полиции Кахети по обвинению в умышленном убийстве задержаны два лица — Г.О., 1998 года рождения, и Э.И., 1994 года рождения.
Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.
По их данным, следствием установлено, что 25 июня текущего года на территории аграрного рынка в селе Кабали Лагодехского муниципалитета обвиняемые выстрелом из огнестрельного оружия убили владельца одного из магазинов этого же рынка - П.А., 1975 года рождения, и скрылись с места происшествия. Раненый скончался до того, как его доставили в медицинское учреждение.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями по горячим следам задержаны в качестве обвиняемых Г.О. и Э.И.
Преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.
По факту умышленного убийства ведется расследование по статье 108 УК Грузии», — говорится в информации.
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