Шесть граждан Индии и Ирана задержаны в ходе рейда против нелегалов

27.06.2025 11:03





Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии задержали шесть граждан Индии и Ирана в ходе очередного рейда против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Правоохранители проверили несколько адресов на основе заранее полученной информации.



Миграционный департамент установил, что задержанные нарушили требования закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Всех их доставили в центр временного размещения и начали процедуры по выдворению из страны.



В последнее время власти страны стали активно бороться с незаконной миграцией.



В последний раз рейд против нелегалов полиция проводила в Тбилиси 20 июня. 25 июня МВД Грузии сообщило о выдворении из страны 34 иностранцев, а 18 июня – 25 человек.



Накануне парламент принял пакет законодательных изменений, предполагающий упрощение процедуры выдворения нелегальных мигрантов и увеличение штрафов за нарушение правил пребывания в стране.





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