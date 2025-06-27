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Шесть граждан Индии и Ирана задержаны в ходе рейда против нелегалов


27.06.2025   11:03


Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии задержали шесть граждан Индии и Ирана в ходе очередного рейда против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители проверили несколько адресов на основе заранее полученной информации.

Миграционный департамент установил, что задержанные нарушили требования закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Всех их доставили в центр временного размещения и начали процедуры по выдворению из страны.

В последнее время власти страны стали активно бороться с незаконной миграцией.

В последний раз рейд против нелегалов полиция проводила в Тбилиси 20 июня. 25 июня МВД Грузии сообщило о выдворении из страны 34 иностранцев, а 18 июня – 25 человек.

Накануне парламент принял пакет законодательных изменений, предполагающий упрощение процедуры выдворения нелегальных мигрантов и увеличение штрафов за нарушение правил пребывания в стране.


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