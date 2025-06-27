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В Тбилиси жестоко избит 25-летний военный: трое задержаны
27.06.2025 11:14
25-летний военный-контрактник был жестоко избит во время ссоры в ночном клубе Тбилиси. Об этом сообщает TV Pirveli со ссылкой на его родственников.
Случай произошел в ночь на 26 июня на улице Шавтели в историческом центре столицы.
Мужчину доставили в клинику «Пинео» в бессознательном состоянии. У него диагностированы множественные переломы костей лица и черепно-мозговые травмы. Пострадавшему провели нейрохирургическую операцию, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
По словам членов семьи, молодой человек недавно приступил к службе и был приписан к военной базе в Вазиани.
Полиция задержала трех человек. По данным прокуратуры, вместе с военным они избили еще одного участника конфликта. Он получил менее тяжкие телесные повреждения.
Задержанным предъявлены обвинения в групповом насилии (пункт «б» части 1 статьи 126 УК Грузии) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц (пункт «л» части 3 статьи 117). Максимальное наказание по этим статьям – 13 лет лишения свободы.
Прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения для всех троих обвиняемых.
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