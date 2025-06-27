На систему водоснабжения в Кедском муниципалитете будет выделено 1,1 млн лари

27.06.2025 11:25





В 2025 году на обустройство системы водоснабжения в Кедском муниципалитете будет выделено 1,1 млн лари



Первый заместитель мэра Кедского муниципалитета Имеда Васадзе вместе с начальником службы пространственного планирования, архитектуры и строительства Генадием Ананидзе ознакомился на месте с ходом строительства системы питьевого водоснабжения в селе Ахо.



В селе Ахо осуществляется монтаж магистрального водопровода и железобетонного распределительного резервуара в трёх локациях — в кварталах Начваври, Базалети и Зервенахи.



Также активно продолжается строительство истока, магистрального трубопровода и железобетонного резервуара в сёлах Октомбри, Квашти и Зендиди.



Кроме того, в планах — обустройство истока, магистрального трубопровода и распределительного резервуара в селе Агара.



Завершение строительных работ запланировано на осень текущего года.





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