Житель Тбилиси задержан за разбойное нападение на автозаправку

27.06.2025 12:33





Житель Тбилиси задержан по обвинению в ограблении автозаправочной станции, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Задержанному 34 года. В прошлом он уже был судим.



Следствие установило, что мужчина нанес физическое оскорбление оператору АЗС «3G» в Тбилиси и, угрожая холодным оружием, похитил у него деньги. В полиции не уточняют, какую сумму удалось унести налетчику.



Его задержали по итогам оперативно-следственных мероприятий.



Следствие продолжается по статье 179 УК Грузии – разбой. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.



Источник: Новости - Грузия

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