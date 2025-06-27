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Житель Тбилиси задержан за разбойное нападение на автозаправку


27.06.2025   12:33


Житель Тбилиси задержан по обвинению в ограблении автозаправочной станции, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержанному 34 года. В прошлом он уже был судим.

Следствие установило, что мужчина нанес физическое оскорбление оператору АЗС «3G» в Тбилиси и, угрожая холодным оружием, похитил у него деньги. В полиции не уточняют, какую сумму удалось унести налетчику.

Его задержали по итогам оперативно-следственных мероприятий.

Следствие продолжается по статье 179 УК Грузии – разбой. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.


Источник: Новости - Грузия
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