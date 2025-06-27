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Скончался мужчина, раненый полицейским


27.06.2025   13:22


Инцидент произошёл 25 июня в селе Руиспири. В одном из ресторанов полицейским был ранен мужчина около 65 лет.

Мужчину с огнестрельным ранением головы доставили в Телавскую реферальную больницу, где он находился в течение двух дней. По словам врача, пациент поступил в коме, ему провели необходимую операцию, однако спасти его не удалось.

Полицейский задержан.

По данным прокуратуры, он совершил преступление в нетрезвом состоянии, вне рамок исполнения служебных обязанностей, используя личное огнестрельное оружие.

Расследование ведётся по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии — покушение на умышленное убийство.

Последний раз после случайного убийства женщины полицейским, решившим пострелять с балкона, сотрудник МВД освободился через 1 год и 3 месяца тюрьмы.


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