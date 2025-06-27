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Канатная дорога, соединяющая Рике и Нарикала, будет временно закрыта


27.06.2025   16:09


Канатная дорога Рике-Нарикала не сможет обслуживать пассажиров с 30 июня по 4 июля.

По информации Тбилисской транспортной компании, это связано с работами, предусмотренными техническим регламентом.

«Канатная дорога Рике-Нарикала не сможет обслуживать пассажиров с 30 июня по 4 июля из-за работ, предусмотренных техническим регламентом. В этот период на канатной дороге будут проводиться плановые работы по осмотру и техническому обслуживанию», — говорится в сообщении Тбилисской транспортной компании.


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