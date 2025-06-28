Завершилось строительство еще одного участка скоростной автомагистрали Рикоти

28.06.2025 15:04





Строительство двух полос на остававшемся 4-километровом участке восточно-западного направления 4-полосной скоростной автомагистрали Рикоти завершено, и сегодня открылось движение на этом отрезке, сообщает Министерство инфраструктуры Грузии.



Согласно сообщению, движение в обоих направлениях будет временно перенаправлено на новые 2 полосы: одна полоса будет обслуживать движение с востока на запад, а другая — с запада на восток.



Строительство магистрального шоссе Рикоти осуществляется за счет софинансирования Азиатского банка развития (ADB), Европейского инвестиционного банка (EIB), Всемирного банка (WB) и государственного бюджета Грузии. «Общая стоимость работ составляет до 2,6 млрд лари», — говорится в заявлении Мининфраструктуры.







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