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4 июля новый парк развлечений KASS LAND будет открыт для всех детей


01.07.2025   14:45


Грандиозный парк аттракционов KASS LAND 4 июля превратится в эпицентр детского веселья. Только в этот день с 13:00 до 17:00 каждый ребёнок сможет совершенно бесплатно воспользоваться волшебными аттракционами парка и специально для них организованной развлекательной программой.

KASS LAND также примет воспитанников различных детских домов и подарит им незабываемый день.

Охраняемая территория Цалкского каньона, с культовым «Бриллиантовым мостом», благодаря сотрудничеству еврейско-грузинской инвестиционной группы KASS GROUP и государства, стала визитной карточкой региона. В 2025 году Цалкский каньон встречает туристов с двумя важными новинками — огромным парком аттракционов и гостиничным комплексом.

Волшебный парк аттракционов, созданный по принципу «Диснейленда», KASS LAND, является безальтернативным местом для семейного отдыха.

Комплекс KASS LAND Resort включает:

Центр для посетителей с тропами, ведущими к каскадным водопадам;

Уникальный стеклянный мост с подвешенным в центре бриллиантообразным баром;

Байк-зиплайн и гигантские качели;

Открытый ресторан «Gardens» и закрытый ресторан «Diamond»;

Новый отель на 55 номеров, включая 3 пентхауса с панорамным видом на каньон;

62 виллы гостиничного типа.

Парк аттракционов включает:

Водную горку высотой 30 метров;

Гигантскую радужную горку;

Верёвочный лабиринт;

Самую длинную картинговую трассу в Восточной Европе — как для взрослых, так и для детей.

С 2016 года KASS GROUP осуществляет крупные инвестиции в развитие туризма и экотуризма в Грузии.

Один из ключевых проектов — развитие туристической инфраструктуры Цалкского каньона (бывшего каньона Дашбаши), уникальной геологической и экологической зоны. В рамках инвестиционного проекта была создана современная инфраструктура, которая значительно повысила популярность региона и способствовала его социально-экономическому развитию.

С момента открытия каньон посетили более 250 000 человек, ежегодный рост посещаемости составляет 20–25%, а ежедневно объект принимает около 1000 туристов.

Общие инвестиции KASS GROUP в Грузии с 2016 года превысили 200 миллионов лари.


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