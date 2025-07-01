4 июля новый парк развлечений KASS LAND будет открыт для всех детей

01.07.2025 14:45





Грандиозный парк аттракционов KASS LAND 4 июля превратится в эпицентр детского веселья. Только в этот день с 13:00 до 17:00 каждый ребёнок сможет совершенно бесплатно воспользоваться волшебными аттракционами парка и специально для них организованной развлекательной программой.



KASS LAND также примет воспитанников различных детских домов и подарит им незабываемый день.



Охраняемая территория Цалкского каньона, с культовым «Бриллиантовым мостом», благодаря сотрудничеству еврейско-грузинской инвестиционной группы KASS GROUP и государства, стала визитной карточкой региона. В 2025 году Цалкский каньон встречает туристов с двумя важными новинками — огромным парком аттракционов и гостиничным комплексом.



Волшебный парк аттракционов, созданный по принципу «Диснейленда», KASS LAND, является безальтернативным местом для семейного отдыха.



Комплекс KASS LAND Resort включает:



Центр для посетителей с тропами, ведущими к каскадным водопадам;



Уникальный стеклянный мост с подвешенным в центре бриллиантообразным баром;



Байк-зиплайн и гигантские качели;



Открытый ресторан «Gardens» и закрытый ресторан «Diamond»;



Новый отель на 55 номеров, включая 3 пентхауса с панорамным видом на каньон;



62 виллы гостиничного типа.



Парк аттракционов включает:



Водную горку высотой 30 метров;



Гигантскую радужную горку;



Верёвочный лабиринт;



Самую длинную картинговую трассу в Восточной Европе — как для взрослых, так и для детей.



С 2016 года KASS GROUP осуществляет крупные инвестиции в развитие туризма и экотуризма в Грузии.



Один из ключевых проектов — развитие туристической инфраструктуры Цалкского каньона (бывшего каньона Дашбаши), уникальной геологической и экологической зоны. В рамках инвестиционного проекта была создана современная инфраструктура, которая значительно повысила популярность региона и способствовала его социально-экономическому развитию.



С момента открытия каньон посетили более 250 000 человек, ежегодный рост посещаемости составляет 20–25%, а ежедневно объект принимает около 1000 туристов.



Общие инвестиции KASS GROUP в Грузии с 2016 года превысили 200 миллионов лари.





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