|
|
|
4 июля новый парк развлечений KASS LAND будет открыт для всех детей
01.07.2025 14:45
Грандиозный парк аттракционов KASS LAND 4 июля превратится в эпицентр детского веселья. Только в этот день с 13:00 до 17:00 каждый ребёнок сможет совершенно бесплатно воспользоваться волшебными аттракционами парка и специально для них организованной развлекательной программой.
KASS LAND также примет воспитанников различных детских домов и подарит им незабываемый день.
Охраняемая территория Цалкского каньона, с культовым «Бриллиантовым мостом», благодаря сотрудничеству еврейско-грузинской инвестиционной группы KASS GROUP и государства, стала визитной карточкой региона. В 2025 году Цалкский каньон встречает туристов с двумя важными новинками — огромным парком аттракционов и гостиничным комплексом.
Волшебный парк аттракционов, созданный по принципу «Диснейленда», KASS LAND, является безальтернативным местом для семейного отдыха.
Комплекс KASS LAND Resort включает:
Центр для посетителей с тропами, ведущими к каскадным водопадам;
Уникальный стеклянный мост с подвешенным в центре бриллиантообразным баром;
Байк-зиплайн и гигантские качели;
Открытый ресторан «Gardens» и закрытый ресторан «Diamond»;
Новый отель на 55 номеров, включая 3 пентхауса с панорамным видом на каньон;
62 виллы гостиничного типа.
Парк аттракционов включает:
Водную горку высотой 30 метров;
Гигантскую радужную горку;
Верёвочный лабиринт;
Самую длинную картинговую трассу в Восточной Европе — как для взрослых, так и для детей.
С 2016 года KASS GROUP осуществляет крупные инвестиции в развитие туризма и экотуризма в Грузии.
Один из ключевых проектов — развитие туристической инфраструктуры Цалкского каньона (бывшего каньона Дашбаши), уникальной геологической и экологической зоны. В рамках инвестиционного проекта была создана современная инфраструктура, которая значительно повысила популярность региона и способствовала его социально-экономическому развитию.
С момента открытия каньон посетили более 250 000 человек, ежегодный рост посещаемости составляет 20–25%, а ежедневно объект принимает около 1000 туристов.
Общие инвестиции KASS GROUP в Грузии с 2016 года превысили 200 миллионов лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна