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В 2024 году среди причин смерти в Грузии преобладали заболевания системы кровообращения и онкозаболевания


02.07.2025   11:59


По данным Национальной службы статистики, в 2024 году в Грузии умерло 43 971 человек, что на 1 215 единиц или на 2,8% больше, чем в 2023 году.

По данным Национальной службы статистики, основными причинами смерти являются заболевания системы кровообращения и онкологические заболевания, на долю которых приходится 41,3% и 13,0% смертей соответственно.

Кроме того, согласно отчету ведомства, процентное распределение числа умерших по основным классам причин смерти различно для разных возрастных групп. Среди детей, умерших в возрасте до 5 лет, преобладают заболевания, возникшие в перинатальном периоде. Среди лиц в возрасте 5–39 лет преобладают травмы, отравления и различные последствия воздействия внешних причин, поскольку для этой возрастной группы относительно высока вероятность несчастных случаев, а среди причин смерти населения в возрасте 40 лет и старше в 2024 году будут преобладать болезни системы кровообращения и новообразования.


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