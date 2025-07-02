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В Тбилиси заметили автомобиль с символикой российского спецназа
02.07.2025 21:13
В Тбилиси заметили автомобиль с символикой российского спецназа. Об этом в сети Фейсбук написала гражданка Грузии и опубликовала фото номерных знаков автомашины.
«Сегодня шла по делам и увидела машину с российскими номерами. Их стало так много, что в пробке мне стало интересно, что написано внизу. Оказалось — Ассоциация ветеранов подразделения »Альфа». За рулём сидел мужчина примерно 40-45 лет, через тонированные стёкла это было трудно рассмотреть.
Я сфотографировала машину. Когда прочла подразделение «Альфа», подумала, что это что-то военное. Поискала в интернете — и первой же ссылкой оказались фото вооружённых российских бойцов.
Оккупационные силы — пусть даже в статусе «ветеранов» — свободно и открыто передвигаются по Тбилиси.
Это нормально, да, русо-грузины? Радуетесь, правда?» — пишет Наталия Мерабишвили.
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