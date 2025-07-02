Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси заметили автомобиль с символикой российского спецназа


02.07.2025   21:13


В Тбилиси заметили автомобиль с символикой российского спецназа. Об этом в сети Фейсбук написала гражданка Грузии и опубликовала фото номерных знаков автомашины.

«Сегодня шла по делам и увидела машину с российскими номерами. Их стало так много, что в пробке мне стало интересно, что написано внизу. Оказалось — Ассоциация ветеранов подразделения »Альфа». За рулём сидел мужчина примерно 40-45 лет, через тонированные стёкла это было трудно рассмотреть.

Я сфотографировала машину. Когда прочла подразделение «Альфа», подумала, что это что-то военное. Поискала в интернете — и первой же ссылкой оказались фото вооружённых российских бойцов.

Оккупационные силы — пусть даже в статусе «ветеранов» — свободно и открыто передвигаются по Тбилиси.
Это нормально, да, русо-грузины? Радуетесь, правда?» — пишет Наталия Мерабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна