Оползень сошел на единственную дорогу, ведущую в Хевсуретию

03.07.2025 13:56





Оползень сошел на автомобильную дорогу, ведущую в историческую область Хевсуретию на северо-востоке Грузии. Информацию об этом распространяет Департамент автодорог страны.



«Оползень сошел на 96-м км дороги внутреннего значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда), из-за чего временно ограничено движение всех видов транспортных средств», — заявили в ведомстве.



По их информации, на месте мобилизована спецтехника. Расчистку дороги обещают начать, как только уровень прибывшей воды понизится.



Очевидцы распространяют кадры с места в соцсетях.



С вечера 2 июля в Восточной Грузии продолжаются сильные дожди. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до завтрашнего вечера. Они предупредили, что осадки могут привести к активизации оползневых процессов в горах и паводкам на небольших речках.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





