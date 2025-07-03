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Оползень сошел на единственную дорогу, ведущую в Хевсуретию
03.07.2025 13:56
Оползень сошел на автомобильную дорогу, ведущую в историческую область Хевсуретию на северо-востоке Грузии. Информацию об этом распространяет Департамент автодорог страны.
«Оползень сошел на 96-м км дороги внутреннего значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда), из-за чего временно ограничено движение всех видов транспортных средств», — заявили в ведомстве.
По их информации, на месте мобилизована спецтехника. Расчистку дороги обещают начать, как только уровень прибывшей воды понизится.
Очевидцы распространяют кадры с места в соцсетях.
С вечера 2 июля в Восточной Грузии продолжаются сильные дожди. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до завтрашнего вечера. Они предупредили, что осадки могут привести к активизации оползневых процессов в горах и паводкам на небольших речках.
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